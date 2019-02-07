Противник Brexit прыгнул под машину Мэй
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. Активист, выступающий против Brexit, выскочил перед машиной Терезы Мэй, когда она прибыла в Брюссель, чтобы попытаться изменить сделку по выходу страны из ЕС. Об этом передает УНН со ссылкой на The Independent.
Тереза Мэй прибыла в Брюссель для непростых переговоров по Brexit с лидерами ЕС, пишет издание. Ее приветствовал президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, когда она прибыла в штаб-квартиру Европейской комиссии.
Отмечено, что активист, который выступает против Brexit, прыгнул перед автомоблем с Мэй, когда она прибыла в Брюссель.
Как сообщал УНН, 3 февраля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о намерении вернуться в Брюссель, чтобы попытаться изменить соглашение об условиях Brexit.
По возвращении в Брюссель, Мей пообещала "сражаться за Британию и Северную Ирландию" с помощью новых мандатов, новых идей и решимости достичь прагматичных решений, реализующих Brexit, "гарантировав при этом отсутствие какой-либо жесткой границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия".
Отметим, 29 января британские парламентарии одобрили две поправки к биллю о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза. Они потребовали от правительства избежать Brexit без сделки, а также постановили убрать из текста проекта соглашения с Евросоюзом упоминание о "бэкстопе" - спорном защитном механизме, который не должен допустить появления физической границы между Северной Ирландией и Ирландией.