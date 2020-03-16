Протидія коронавірусу: на вході до МВС черги на вимірювання температури
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. На вході до Міністерства внутрішніх справ України працівникам перед тим, як пустити у будівлю, проводять температурний скринінг, введений у межах заходів для протидії коронавірусу. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко у Facebook, передає УНН.
"Тисячі співробітників МВС спокійно та організовано стоять в черзі на вимірювання температури тіла, а також запитуються на предмет того, чи не є в них, чи у їх родичів підвищеної температури та інших ознаків ОРВІ", - повідомив Геращенко.
Про аналогічні заходи на вході до ВР раніше повідомляв спікер парламенту Дмитро Разумков.
Також про вимірювання температури на вході до будівлі Укроборонпрому повідомляв Мустафа Найєм, який працює у ДК заступником генерального директора. Так, Укроборонпром запровадив на всіх підприємствах, що входять до складу концерну, особливий режим роботи під час дії карантину у зв’язку їх загрозою поширення коронавірусу в Україні.