Противодействие коронавирусу: на входе в МВД очереди на измерение температуры
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. На входе в Министерство внутренних дел Украины работникам перед тем, как пустить в здание, проводят температурный скрининг, введенный в рамках мероприятий по противодействию коронавирусу. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook, передает УНН.
"Тысячи сотрудников МВД спокойно и организованно стоят в очереди на измерение температуры тела, а также опрашиваются на предмет того, нет ли у них, у их родственников повышенной температуры и других признаков ОРВИ", - сообщил Геращенко.
Об аналогичных мерах на входе в ВР ранее сообщал спикер парламента Дмитрий Разумков.
Также об измерении температуры на входе в здание Укроборонпрома сообщал Мустафа Найем, который работает в ГК заместителем генерального директора. Так, Укроборонпром ввел на всех предприятиях, входящих в состав концерна, особый режим работы во время действия карантина в связи их угрозой распространения коронавируса в Украине.