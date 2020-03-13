При вході до ВР депутатам мірятимуть температуру - Разумков
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. При вході у Верховну Раду України усім відвідувачам мірятимуть температуру, в тому числі й депутатам. Про це сказав голова Верховної Ради України Дмитро Разумков під час брифінгу щодо змін у роботі парламенту у зв’язку з додатковими заходами із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби, передає кореспондент УНН.
"Якщо ми говоримо про додаткові заходи – буде йти вимірювання, скринінг температурний перед входом в будівлю Верховної Ради України. Я думаю, що правила повинні бути одні для всіх – коли люди повертаються з країн, якщо ми вводимо такі обмеження. Плюс, я розумію, що це велика кількість людей. Я думаю, що всі поставляться до цього з розумінням", - сказав Дмитро Разумков, відповідаючи на запитання, чи будуть здійснювати температурний скринінг депутатам.
Він також додав, що станом на сьогодні – роздача депутатам засобів особистого захисту не передбачена.
"Мені здається, я зможу знайти аргументи, і колеги по парламенту зможуть знайти аргументи, щоб пояснити таким депутатам, я впевнений, таких не буде, але якщо така ситуація і з'явиться, пояснити, чому цього не треба робити. Алгоритм дій - що потрібно робити, якщо у людини виявлена температура – відпрацьований", - зазначив Дмитро Разумков, відповідаючи на запитання, що робитимуть з депутатом, який захоче зайти в будівлю, маючи високу температуру.
Нагадаємо, Разумков запровадив у ВР "карантинні" заходи через коронавірус.