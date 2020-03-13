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При вході до ВР депутатам мірятимуть температуру - Разумков

При вході до ВР депутатам мірятимуть температуру - Разумков

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. При вході у Верховну Раду України усім відвідувачам мірятимуть температуру, в тому числі й депутатам. Про це сказав голова Верховної Ради України Дмитро Разумков під час брифінгу щодо змін у роботі парламенту у зв’язку з додатковими заходами із попередження виникнення гострої респіраторної хвороби, передає кореспондент УНН.

"Якщо ми говоримо про додаткові заходи – буде йти вимірювання, скринінг температурний перед входом в будівлю Верховної Ради України. Я думаю, що правила повинні бути одні для всіх – коли люди повертаються з країн, якщо ми вводимо такі обмеження. Плюс, я розумію, що це велика кількість людей. Я думаю, що всі поставляться до цього з розумінням", - сказав Дмитро Разумков, відповідаючи на запитання, чи будуть здійснювати температурний скринінг депутатам.

Він також додав, що станом на сьогодні – роздача депутатам засобів особистого захисту не передбачена.

"Мені здається, я зможу знайти аргументи, і колеги по парламенту зможуть знайти аргументи, щоб пояснити таким депутатам, я впевнений, таких не буде, але якщо така ситуація і з'явиться, пояснити, чому цього не треба робити. Алгоритм дій - що потрібно робити, якщо у людини виявлена температура – відпрацьований", - зазначив Дмитро Разумков, відповідаючи на запитання, що робитимуть з депутатом, який захоче зайти в будівлю, маючи високу температуру.

Нагадаємо, Разумков запровадив у ВР "карантинні" заходи через коронавірус.

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