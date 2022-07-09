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Протестувальники увірвалися до резиденції президента Шрі-Ланки - ЗМІ

Протестувальники увірвалися до резиденції президента Шрі-Ланки - ЗМІ

Київ • УНН

 • 150245 перегляди

КИЇВ. 9 липня. УНН. На Шрі-Ланці протестувальники пішли на штурм резиденції президента країни Готабаї Раджапакси. Про це повідомляє Agence France-Presse (AFP), передає УНН.

Деталі

За інформацією AFP, через штурм резиденції, глава держави був змушений тікати.

За даними Ada Derana, велика кількість протестувальників у районі Форт Коломбо, які прорвалися через поліцейські барикади, щоб дістатися входу до Будинку президента, увірвалися до приміщення.

За наявними даними, поліція також застосувала сльозогінний газ для розгону протестувальників.

Доповнення

Шрі-Ланка накопичила зовнішній борг обсягом 51 мільярд доларів і призупинила погашення майже 7 мільярдів доларів боргу до погашення цього року. Економічна криза майже спустошила валютні резерви країни.

Також відчувається паливна криза, на тлі якої Шрі-Ланка навіть направляла двох міністрів до росії для переговорів про дешеве пальне. 

Через найгіршу економічну кризу за сім десятиліть у країні вибухнули протести. Поліція в столиці Шрі-Ланки Коломбо ввела комендантську годину після застосування сльозогінного газу та водомету проти студентів-протестувальників 8 липня перед запланованим мітингом на вихідних. 

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