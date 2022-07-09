Протестующие ворвались в резиденцию президента Шри-Ланки - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. На Шри-Ланке протестующие пошли на штурм резиденции президента страны Готабаи Раджапаксы. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP), передает УНН.
Детали
По информации AFP, из-за штурма резиденции, глава государства был вынужден бежать.
По данным Ada Derana, большое количество протестующих в районе Форт Коломбо, прорвавшихся через полицейские баррикады, чтобы добраться до входа в Дом президента, ворвались в помещение.
По имеющимся данным, полиция также применила слезоточивый газ для разгона протестующих.
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Шри-Ланка накопила внешний долг в размере 51 миллиард долларов и приостановила погашение почти 7 миллиардов долларов долга к погашению в этом году. Экономический кризис почти опустошил валютные резервы страны.
Также ощущается топливный кризис, на фоне которого Шри-Ланка даже направляла двух министров в рф для переговоров о дешевом топливе.
Из-за наихудшего экономического кризиса за семь десятилетий в стране разразились протесты. Полиция в столице Шри-Ланки Коломбо ввела комендантский час после применения слезоточивого газа и водомета против протестующих студентов 8 июля перед запланированным митингом на выходных.