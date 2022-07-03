Шрі-Ланка зупинилася: в країні запасів пального вистачить на один день

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 27445 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

17:04 • 72157 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 115317 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 166959 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 164958 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 167107 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 145595 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 114607 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 107807 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 304034 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.5 м/с
93 %
746 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 117794 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 87591 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 174393 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

1 квітня, 14:01 • 74691 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

1 квітня, 14:01 • 62893 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 174393 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 304036 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 566228 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 510446 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 711384 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 32179 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 87591 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 117794 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 141745 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 155356 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Шрі-Ланка зупинилася: в країні запасів пального вистачить на один день

Шрі-Ланка зупинилася: в країні запасів пального вистачить на один день

Київ • УНН

 • 163758 перегляди

КИЇВ. 3 липня. УНН. У Шрі-Ланці залишилося менше денного запасу палива, заявив у неділю міністр енергетики. Плвністю припинено рух громадського транспорту через поглиблення економічної кризи. Про це пише АР, передає УНН.

Деталі

Міністр енергетики Канчана Віджесекера заявив, що запаси бензину в країні становлять близько 4000 тонн, що трохи менше за денне споживання.

"Наступне постачання бензину очікується між 22 і 23 липня, - сказав Віджесекера журналістам у Коломбо. - Ми зв'язалися з іншими постачальниками, але не можемо підтвердити нові поставки до 22 числа".

Минулого тижня Шрі-Ланка оголосила про двотижневе припинення всіх продажів палива, за винятком основних послуг, щоб заощадити бензин та дизельне паливо на випадок надзвичайних ситуацій.

Більшість магазинів було закрито в неділю, і очікується, що ситуація погіршиться, коли банки та офіси знову відкриються у понеділок.

Всім другорядним державним установам та школам було наказано закритися до 10 липня, щоб скоротити поїздки на роботу та заощадити енергію.

Місцеві ЗМІ повідомили, що біля заправних станцій відбувалися спорадичні зіткнення.

Минулого тижня війська відкрили вогонь, щоб розігнати натовп, який протестував проти того, щоб військові не вставали в чергу на АЗС.

Контекст

Нестача іноземної валюти для фінансування навіть найнеобхіднішого імпорту призвела до найгіршої економічної кризи в країні, де 22 мільйони людей щодня стикаються із серйозними труднощами.

Країна також зіткнулася з рекордно високою інфляцією та тривалими відключеннями електроенергії з кінця минулого року.

Шрі-Ланка зараз веде переговори з Міжнародним валютним фондом про можливу фінансову допомогу після того, як у квітні країна оголосила дефолт за своїм зовнішнім боргом у розмірі 51 мільярда доларів.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$84,954.50
Золото
$3,150.90
Tesla
$268.93
Brent
$74.43
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,909.27