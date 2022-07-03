Шрі-Ланка зупинилася: в країні запасів пального вистачить на один день
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. У Шрі-Ланці залишилося менше денного запасу палива, заявив у неділю міністр енергетики. Плвністю припинено рух громадського транспорту через поглиблення економічної кризи. Про це пише АР, передає УНН.
Деталі
Міністр енергетики Канчана Віджесекера заявив, що запаси бензину в країні становлять близько 4000 тонн, що трохи менше за денне споживання.
"Наступне постачання бензину очікується між 22 і 23 липня, - сказав Віджесекера журналістам у Коломбо. - Ми зв'язалися з іншими постачальниками, але не можемо підтвердити нові поставки до 22 числа".
Минулого тижня Шрі-Ланка оголосила про двотижневе припинення всіх продажів палива, за винятком основних послуг, щоб заощадити бензин та дизельне паливо на випадок надзвичайних ситуацій.
Більшість магазинів було закрито в неділю, і очікується, що ситуація погіршиться, коли банки та офіси знову відкриються у понеділок.
Всім другорядним державним установам та школам було наказано закритися до 10 липня, щоб скоротити поїздки на роботу та заощадити енергію.
Місцеві ЗМІ повідомили, що біля заправних станцій відбувалися спорадичні зіткнення.
Минулого тижня війська відкрили вогонь, щоб розігнати натовп, який протестував проти того, щоб військові не вставали в чергу на АЗС.
Контекст
Нестача іноземної валюти для фінансування навіть найнеобхіднішого імпорту призвела до найгіршої економічної кризи в країні, де 22 мільйони людей щодня стикаються із серйозними труднощами.
Країна також зіткнулася з рекордно високою інфляцією та тривалими відключеннями електроенергії з кінця минулого року.
Шрі-Ланка зараз веде переговори з Міжнародним валютним фондом про можливу фінансову допомогу після того, як у квітні країна оголосила дефолт за своїм зовнішнім боргом у розмірі 51 мільярда доларів.