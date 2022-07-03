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Шри-Ланка остановилась: в стране запасов горючего хватит на один день

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. В Шри-Ланке осталось меньше дневного запаса топлива, заявил в воскресенье министр энергетики. Полностью прекращено движение общественного транспорта из-за углубления экономического кризиса. Об этом пишет АР, передает УНН.

Детали

Министр энергетики Канчана Виджесекера заявил, что запасы бензина в стране составляют около 4000 тонн, что чуть меньше дневного потребления.

"Следующая поставка бензина ожидается между 22 и 23 июля, - сказал Виджесекера журналистам в Коломбо. - Мы связались с другими поставщиками, но не можем подтвердить новые поставки до 22 числа".

На прошлой неделе Шри-Ланка объявила о двухнедельном прекращении всех продаж топлива, за исключением основных услуг, чтобы сэкономить бензин и дизельное топливо на случай чрезвычайных ситуаций.

Большинство магазинов были закрыты в воскресенье, и ожидается, что ситуация ухудшится, когда банки и офисы снова откроются в понедельник.

Всем второстепенным государственным учреждениям и школам было приказано закрыться до 10 июля, чтобы сократить поездки на работу и сэкономить энергию.

Местные СМИ сообщили, что у заправочных станций происходили спорадические столкновения.

На прошлой неделе войска открыли огонь, чтобы разогнать толпу, протестовавшую против того, чтобы военные не вставали в очередь на АЗС.

Контекст

Нехватка иностранной валюты для финансирования даже самого необходимого импорта привела к худшему экономическому кризису в стране, где 22 миллиона человек ежедневно сталкиваются с серьезными трудностями.

Страна также столкнулась с рекордно высокой инфляцией и длительными отключениями электроэнергии с конца прошлого года.

Шри-Ланка сейчас ведет переговоры с Международным валютным фондом о возможной финансовой помощи после того, как в апреле страна объявила дефолт по своему внешнему долгу в размере 51 миллиарда долларов.

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