Шри-Ланка остановилась: в стране запасов горючего хватит на один день
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В Шри-Ланке осталось меньше дневного запаса топлива, заявил в воскресенье министр энергетики. Полностью прекращено движение общественного транспорта из-за углубления экономического кризиса. Об этом пишет АР, передает УНН.
Детали
Министр энергетики Канчана Виджесекера заявил, что запасы бензина в стране составляют около 4000 тонн, что чуть меньше дневного потребления.
"Следующая поставка бензина ожидается между 22 и 23 июля, - сказал Виджесекера журналистам в Коломбо. - Мы связались с другими поставщиками, но не можем подтвердить новые поставки до 22 числа".
На прошлой неделе Шри-Ланка объявила о двухнедельном прекращении всех продаж топлива, за исключением основных услуг, чтобы сэкономить бензин и дизельное топливо на случай чрезвычайных ситуаций.
Большинство магазинов были закрыты в воскресенье, и ожидается, что ситуация ухудшится, когда банки и офисы снова откроются в понедельник.
Всем второстепенным государственным учреждениям и школам было приказано закрыться до 10 июля, чтобы сократить поездки на работу и сэкономить энергию.
Местные СМИ сообщили, что у заправочных станций происходили спорадические столкновения.
На прошлой неделе войска открыли огонь, чтобы разогнать толпу, протестовавшую против того, чтобы военные не вставали в очередь на АЗС.
Контекст
Нехватка иностранной валюты для финансирования даже самого необходимого импорта привела к худшему экономическому кризису в стране, где 22 миллиона человек ежедневно сталкиваются с серьезными трудностями.
Страна также столкнулась с рекордно высокой инфляцией и длительными отключениями электроэнергии с конца прошлого года.
Шри-Ланка сейчас ведет переговоры с Международным валютным фондом о возможной финансовой помощи после того, как в апреле страна объявила дефолт по своему внешнему долгу в размере 51 миллиарда долларов.