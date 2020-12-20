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Протести в Білорусі: правозахисники нарахували вже півтори сотні затриманих

Київ • УНН

 • 13404 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Білорусі у черговий день протестів у неділю, 20 грудня, вже близько півтори сотні затриманих. Такі дані наводить правозахисний центр "Вясна", передає УНН.

Протести в Білорусі: правозахисники нарахували вже півтори сотні затриманих

Так, у списках правозахисників щодо затриманих вже 149 імен. Більшість людей затримано у Мінську.

За офіційними даними білоруських правоохоронців, у неділю у Мінську було затримано близько 100 осіб.

У Білорусі у неділю, 20 грудня, проходить чергова акція протесту - "марш народного трибуналу".

Протести у Білорусі розпочалися у серпні, після президентських виборів, перемогу на яких ЦВК країни визнала за Олександром Лукашенком. Захід не визнав ці вибори ані чесними, ані справедливими. Україна приєдналася до таких заяв.

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