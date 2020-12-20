Протести в Білорусі: правозахисники нарахували вже півтори сотні затриманих
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Білорусі у черговий день протестів у неділю, 20 грудня, вже близько півтори сотні затриманих. Такі дані наводить правозахисний центр "Вясна", передає УНН.
Так, у списках правозахисників щодо затриманих вже 149 імен. Більшість людей затримано у Мінську.
За офіційними даними білоруських правоохоронців, у неділю у Мінську було затримано близько 100 осіб.
У Білорусі у неділю, 20 грудня, проходить чергова акція протесту - "марш народного трибуналу".
Протести у Білорусі розпочалися у серпні, після президентських виборів, перемогу на яких ЦВК країни визнала за Олександром Лукашенком. Захід не визнав ці вибори ані чесними, ані справедливими. Україна приєдналася до таких заяв.