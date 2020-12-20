Протести в Білорусі: активісти масово “гуляють” великими містами, є перші затримані
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Білорусі у неділю, 20 грудня, проходить чергова акція протесту - "марш народного трибуналу". Наразі люди колонами рухаються вулицями та дворами великих міст, вже є перші затримання. Про це повідомляє УНН з посиланням на білоруську службу Радіо Свобода та TUT.BY.
“Сьогодні Мінськ. Колона протестувальників починає формуватися в районі вулиці Матусевича, а на вулиці Багдановича стоїть "ланцюг солідарності", - повідомили в білоруській службі Радіо Свобода.
За даними видання, в Гомелі є вже перші затримані “пішоходи”.
“Гомель. Ні дії, ні марші — це не просто затримання. У центрі Гомеля "традиційно" багато міліції, автобусів спецназу та автомобілів ДАІ. У центрі міста перехожих небагато - переважно люди їдуть парами та невеликими компаніями. Кілька автомобілів курсують містом із піснями протесту на гучний звук. Вже затримано п’ятеро людей - дві жінки та одного чоловіка, а також дві жінки похилого віку на вулиці Савецькій (останні були без символів та не в “політичних кольорах”)”, - заявили в виданні.
Додамо, що в Мінську колони утворилися в різних районах. Так, одна з колон маршу рухається в районі парку Челюскінців. Також є марші в Південно-Західному районі та Чижівці. Вранці люди масовим маршем пройшли столичним районом Сухарево.
Видання “TUT.BY новости” стверджує, що й у Мінську вже є затримані. Їх кількість не уточнюється.
“На відео потрапило затримання чоловіка з прапором на вулиці Куйбишева в Мінську. Чоловіка ведуть під руки двоє, один з супроводжуючих несе прапор”, - повідомили в виданні.
Нагадаємо, вранці 20 грудня УНН повідомляв, що у Мінську люди виходять на марш, силовики стягують спецтехніку.