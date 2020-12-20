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Протесты в Беларуси: активисты массово "гуляют" крупными городами, есть первые задержанные

Киев • УНН

 • 19178 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Беларуси в воскресенье, 20 декабря, проходит очередная акция протеста - "марш народного трибунала". Сейчас люди колоннами движутся по улицам и дворам больших городов, уже есть первые задержания. Об этом сообщает УНН со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода и TUT.BY.

Протесты в Беларуси: активисты массово "гуляют" крупными городами, есть первые задержанные

"Сегодня Минск. Колонна протестующих начинает формироваться в районе улицы Матусевича, а на улице Багдановича стоит "цепь солидарности", - сообщили в белорусской службе Радио Свобода.

По данным издания, в Гомеле есть уже первые задержанные "пешеходы".

"Гомель. Ни действия, ни марши - это не просто задержания. В центре Гомеля "традиционно" много милиции, автобусов спецназа и автомобилей ГАИ. В центре города прохожих немного - в основном люди едут парами и небольшими компаниями. Несколько автомобилей курсируют по городу с песнями протеста на громкий звук. Уже задержаны пять человек - две женщины и один мужчина, а также две пожилые женщины на улице Савецкой (последние были без символов не в "политических цветах")", - заявили в издании.

Добавим, что в Минске колонны образовались в разных районах. Так, одна из колонн марша движется в районе парка Челюскинцев. Также есть марши в Юго-Западном районе и Чижовке. Утром люди массовым маршем прошли столичным районом Сухарево.

Издание "TUT.BY новости" утверждает, что и в Минске уже есть задержанные. Их количество не уточняется.

"На видео попало задержание мужчины с флагом на улице Куйбышева в Минске. Мужчину ведут под руки двое, один из сопровождающих несет флаг", - сообщили в издании.

Напомним, утром 20 декабря УНН сообщал, что в Минске люди выходят на марш, силовики стягивают спецтехнику.

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