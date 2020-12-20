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Протести у Білорусі: у Мінську виходять на марш, силовики стягують спецтехніку

Київ • УНН

 • 20211 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. У Білорусі у неділю, 20 грудня, - чергова акція протесту - "марш народного трибуналу", у білоруській столиці Мінську люди уже виходять на вулиці, тим часом зранку вже помітили і спецтехніку силовиків. Також у Мінську помітили трактори, які їдуть вулицями під звуки пісні "Любимую не отдают" у супроводі автомобіля правоохоронців. Про це УНН повідомляє з посиланням на білоруські пабліки у Telegram.

Протести у Білорусі: у Мінську виходять на марш, силовики стягують спецтехніку

Так, уже традиційно люди почали виходити на вулиці у черговий день протестів. Зокрема, помітили колони людей у мінському районі Сухарево.

Тим часом помітили і спецтехніку в районі МКАД та вулиці Притицького в Мінську.

Окрім того, також у Мінську помітили трактори, які їдуть вулицями під звуки пісні "Любимую не отдают" та у супроводі автомобіля ДАІ.

Протести у Білорусі розпочалися у серпні, після президентських виборів, перемогу на яких ЦВК країни визнала за Олександром Лукашенком. Захід не визнав ці вибори ані чесними, ані справедливими. Україна приєдналася до таких заяв.

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