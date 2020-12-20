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Протесты в Беларуси: в Минске выходят на марш, силовики стягивают спецтехнику

Киев • УНН

 • 20210 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Беларуси в воскресенье, 20 декабря, - очередная акция протеста - "марш народного трибунала", в белорусской столице Минске люди уже выходят на улицы, между тем утром уже заметили и спецтехнику силовиков. Также в Минске заметили тракторы, которые едут по улицам под звуки песни "Любимую не отдают" в сопровождении автомобиля правоохранителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на белорусские паблики в Telegram.

Протесты в Беларуси: в Минске выходят на марш, силовики стягивают спецтехнику

Так, уже традиционно люди начали выходить на улицы в очередной день протестов. В частности, заметили колонны людей в минском районе Сухарево.

Между тем заметили и спецтехнику в районе МКАД и улицы Притицького в Минске.

Кроме того, также в Минске заметили тракторы, которые едут по улицам под звуки песни "Любимую не отдают" в сопровождении автомобиля ГАИ.

Протесты в Беларуси начались в августе, после президентских выборов, победу на которых ЦИК страны признала за Александром Лукашенко. Запад не признал эти выборы ни честными, ни справедливыми. Украина присоединилась к таким заявлениям.

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