Протесты в Беларуси: в Минске выходят на марш, силовики стягивают спецтехнику
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Беларуси в воскресенье, 20 декабря, - очередная акция протеста - "марш народного трибунала", в белорусской столице Минске люди уже выходят на улицы, между тем утром уже заметили и спецтехнику силовиков. Также в Минске заметили тракторы, которые едут по улицам под звуки песни "Любимую не отдают" в сопровождении автомобиля правоохранителей. Об этом УНН сообщает со ссылкой на белорусские паблики в Telegram.
Так, уже традиционно люди начали выходить на улицы в очередной день протестов. В частности, заметили колонны людей в минском районе Сухарево.
Между тем заметили и спецтехнику в районе МКАД и улицы Притицького в Минске.
Кроме того, также в Минске заметили тракторы, которые едут по улицам под звуки песни "Любимую не отдают" в сопровождении автомобиля ГАИ.
Протесты в Беларуси начались в августе, после президентских выборов, победу на которых ЦИК страны признала за Александром Лукашенко. Запад не признал эти выборы ни честными, ни справедливыми. Украина присоединилась к таким заявлениям.