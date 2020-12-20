Протести у Білорусі: у Мінську вже близько 100 затриманих
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Близько ста осіб затримано на масових акціях протесту в неділю, 20 грудня, у білоруській столиці Мінську. Про це повідомили у пресслужбі ГУВС Мінміськвиконкому, передає УНН.
"Найбільш активні були затримані (близько 100 громадян, щодо яких проводиться перевірка в межах чинного законодавства)", - вказала представниця пресслужби на відео, оприлюдненому у неділю.
Тим часом, за даними правозахисного центру "Вясна", на акціях протесту по Білорусі 20 грудня затримали близько 70 осіб.
У Білорусі у неділю, 20 грудня, проходить чергова акція протесту - "марш народного трибуналу".
Протести у Білорусі розпочалися у серпні, після президентських виборів, перемогу на яких ЦВК країни визнала за Олександром Лукашенком. Захід не визнав ці вибори ані чесними, ані справедливими. Україна приєдналася до таких заяв.