Протести у Білорусі: у Мінську вже близько 100 затриманих

"Найбільш активні були затримані (близько 100 громадян, щодо яких проводиться перевірка в межах чинного законодавства)", - вказала представниця пресслужби на відео, оприлюдненому у неділю.

Тим часом, за даними правозахисного центру "Вясна", на акціях протесту по Білорусі 20 грудня затримали близько 70 осіб.

У Білорусі у неділю, 20 грудня, проходить чергова акція протесту - "марш народного трибуналу".

Протести у Білорусі розпочалися у серпні, після президентських виборів, перемогу на яких ЦВК країни визнала за Олександром Лукашенком. Захід не визнав ці вибори ані чесними, ані справедливими. Україна приєдналася до таких заяв.