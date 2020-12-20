Протесты в Беларуси: в Минске уже около 100 задержанных
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Около ста человек задержаны на массовых акциях протеста в воскресенье, 20 декабря, в белорусской столице Минске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома, передает УНН.
"Наиболее активные были задержаны (около 100 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства)", - указала представитель пресс-службы на видео, обнародованном в воскресенье.
Между тем, по данным правозащитного центра "Вясна", на акциях протеста по Беларуси 20 декабря задержали уже около 70 человек.
В Беларуси в воскресенье, 20 декабря, проходит очередная акция протеста - "марш народного трибунала".
Протесты в Беларуси начались в августе, после президентских выборов, победу на которых ЦИК страны признала за Александром Лукашенко. Запад не признал эти выборы ни честными, ни справедливыми. Украина присоединилась к таким заявлениям.