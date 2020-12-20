Протесты в Беларуси: правозащитники насчитали уже полторы сотни задержанных
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. В Беларуси в очередной день протестов в воскресенье, 20 декабря, уже около полутора сотен задержанных. Такие данные приводит правозащитный центр "Вясна", передает УНН.
Так, в списках правозащитников относительно задержанных уже 149 имен. Большинство людей задержаны в Минске.
По официальным данным белорусских правоохранителей, в воскресенье в Минске были задержаны около 100 человек.
В Беларуси в воскресенье, 20 декабря, проходит очередная акция протеста - "марш народного трибунала".
Протесты в Беларуси начались в августе, после президентских выборов, победу на которых ЦИК страны признала за Александром Лукашенко. Запад не признал эти выборы ни честными, ни справедливыми. Украина присоединилась к таким заявлениям.