Протести у Білорусі: у Гродно ОМОН застосував сльозогінний газ проти демонстрантів

Мітинг біля будівлі РВВС почався після того, як міліція затримала 28 співробітників “Гродно Азоту”. Протестуючі вимагали звільнити затриманих, вони скандували “Випускай!”. В результаті затриманих відпустили.

Телеграм-канал hrodna.life повідомив, що, коли учасники акції почали розходитися, їх стали затримувати люди в штатському. Після цього почалася бійка, омонівці, які прибули на місце, застосували сльозогінний газ.

За даними “Белсату”, міліція затримала кількох учасників акції протесту. Одного з них сильно побили, іншого затримали вже після мітингу, коли він їхав додому.