Протести у Білорусі: у Гродно ОМОН застосував сльозогінний газ проти демонстрантів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. ОМОН в білоруському Гродно використовував сльозогінний газ проти учасників акції протесту, що проходила біля будівлі Жовтневого РВВС. Як повідомляє телеканал “Белсат”, газ використовували при розгоні протестувальників, відзначає УНН.
Мітинг біля будівлі РВВС почався після того, як міліція затримала 28 співробітників “Гродно Азоту”. Протестуючі вимагали звільнити затриманих, вони скандували “Випускай!”. В результаті затриманих відпустили.
Телеграм-канал hrodna.life повідомив, що, коли учасники акції почали розходитися, їх стали затримувати люди в штатському. Після цього почалася бійка, омонівці, які прибули на місце, застосували сльозогінний газ.
За даними “Белсату”, міліція затримала кількох учасників акції протесту. Одного з них сильно побили, іншого затримали вже після мітингу, коли він їхав додому.