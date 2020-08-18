Протести у Білорусі: Ірландія оголосила, що не визнає результати виборів та перемогу Лукашенко
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Ірландія не розглядає президентські вибори, які відбулися в Білорусі, як прояв демократичної волі народу і не визнає їх результати. Про це йдеться в офіційній заяві глави МЗС Ірландії Саймона Коувені, поширеній у понеділок, зазначає УНН.
“Я глибоко стурбований розвитком ситуації в Білорусі і категорично засуджую порушення прав людини, що послідували за президентськими виборами, — наголошується в заяві. — Результати (цих виборів) не можна вважати легітимними через залякування і арешти громадян, які мали місце до і після виборів”. “Ірландія не визнає підсумки голосування і не розглядає їх як справжній прояв демократичної волі білоруського народу”, — додав Коувені.
Глава МЗС також заявив, що народи Ірландії та Білорусі мають тісні зв’язки і ірландці “пильно стежать за подіями в країні біля кордонів Європейського союзу”. “Нам необхідно домагатися спільно з міжнародним співтовариством, щоб демократичні права людей дотримувалися, жителі Білорусі, тільки вони повинні вибирати своє майбутнє”, — продовжив Коувені, привітавши рішення Європейської ради скликати в середу екстрене засідання, присвячене ситуації в Білорусі.
Додамо, уряд Канади не визнає підсумки президентських виборів, які пройшли у Білорусі і закликає провести нові.