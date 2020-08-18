Протесты в Беларуси: Ирландия объявила, что не признает результаты выборов и победу Лукашенко
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Ирландия не рассматривает состоявшиеся в Беларуси президентские выборы как проявление демократической воли народа и не признает их результаты. Об этом говорится в официальном заявлении главы МИД Ирландии Саймона Коувени, распространенном в понедельник, отмечает УНН.
“Я глубоко обеспокоен развитием ситуации в Беларуси и категорически осуждаю нарушения прав человека, последовавшие за президентскими выборами, — отмечается в заявлении. — Результаты (этих выборов) нельзя считать легитимными из-за запугивания и арестов граждан, которые имели место до и после выборов”. “Ирландия не признает итоги голосования и не рассматривает их как истинное проявление демократической воли белорусского народа”, — добавил Коувени.
Глава МИД также заявил, что народы Ирландии и Беларуси имеют тесные связи и ирландцы “пристально следят за событиями в стране у границ Европейского союза”. “Нам необходимо добиваться совместно с международным сообществом, чтобы демократические права людей соблюдались, жители Беларуси, только они должны выбирать свое будущее”, — продолжил Коувени, приветствовав решение Европейского совета созвать в среду экстренное заседание, посвященное ситуации в Беларуси.
Добавим, правительство Канады не признает итоги прошедших в Беларуси президентских выборов и призывает провести новые.