Протести у Білорусі: Канада не визнає результати виборів та перемогу Лукашенко

“Ми не визнаємо результати цих сфальсифікованих виборів і закликаємо провести вільні і справедливі вибори”, — сказав він. Шампань також зазначив, що Оттава засуджує розгін мирних демонстрацій в Білорусі.

Глава МЗС заявив про підтримку опозиційного кандидата Світлани Тіхановської, яка, за даними ЦВК Білорусі, програла президенту Олександру Лукашенку.

Президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Згідно з остаточними даними ЦВК, перемогу на них з 80,1% здобув Лукашенко. Друге місце з 10,12% зайняла Світлана Тіхановском, його основна суперниця, вона не визнала результати виборів.

Canada condemns the crackdown against peaceful protestors following the presidential election in #Belarus .



Canada does not accept the results of this fraudulent presidential election. We call for free & fair elections & a thorough investigation by the @OSCE .



My statement: pic.twitter.com/2b8arynHeT

— François-Philippe Champagne (FPC) (@FP_Champagne) August 17, 2020

Відразу після підведення перших підсумків голосування в містах Білорусі почалися масові акції протесту, які переросли в зіткнення з співробітниками органів правопорядку. Акції протесту тривають вже 9 днів, за інформацією МВС, затримані декілька тисяч людей, загинули як мінімум двоє людей.