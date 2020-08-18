Протести у Білорусі: Канада не визнає результати виборів та перемогу Лукашенко
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Уряд Канади не визнає підсумки президентських виборів, які пройшли у Білорусі і закликає провести нові. Про це в понеділок йдеться в заяві глави канадського МЗС Франсуа-Філіпа Шампаня, передає УНН.
“Ми не визнаємо результати цих сфальсифікованих виборів і закликаємо провести вільні і справедливі вибори”, — сказав він. Шампань також зазначив, що Оттава засуджує розгін мирних демонстрацій в Білорусі.
Глава МЗС заявив про підтримку опозиційного кандидата Світлани Тіхановської, яка, за даними ЦВК Білорусі, програла президенту Олександру Лукашенку.
Президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Згідно з остаточними даними ЦВК, перемогу на них з 80,1% здобув Лукашенко. Друге місце з 10,12% зайняла Світлана Тіхановском, його основна суперниця, вона не визнала результати виборів.
Canada condemns the crackdown against peaceful protestors following the presidential election in #Belarus .
Canada does not accept the results of this fraudulent presidential election. We call for free & fair elections & a thorough investigation by the @OSCE .
My statement: pic.twitter.com/2b8arynHeT
Відразу після підведення перших підсумків голосування в містах Білорусі почалися масові акції протесту, які переросли в зіткнення з співробітниками органів правопорядку. Акції протесту тривають вже 9 днів, за інформацією МВС, затримані декілька тисяч людей, загинули як мінімум двоє людей.