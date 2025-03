Протесты в Беларуси: Канада не признает результаты выборов и победу Лукашенко

“Мы не признаем результаты этих сфальсифицированных выборов и призываем провести свободные и справедливые выборы”, — сказал он. Шампань также отметил, что Оттава осуждает разгон мирных демонстраций в Беларуси.

Глава МИД заявил о поддержке оппозиционного кандидата Светланы Тихановской, которая, по данным ЦИК Беларуси, проиграла президенту Александру Лукашенко.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, его основная соперница, она не признала результаты выборов.

Canada condemns the crackdown against peaceful protestors following the presidential election in #Belarus.



Canada does not accept the results of this fraudulent presidential election. We call for free & fair elections & a thorough investigation by the @OSCE.



My statement: pic.twitter.com/2b8arynHeT

— François-Philippe Champagne (FPC) (@FP_Champagne) August 17, 2020

Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Беларуси начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Акции протеста продолжаются уже 9 дней, по информации МВД, задержаны несколько тысяч людей, погибли как минимум двое человек.