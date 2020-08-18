Протести у Білорусі: "Бєларуськалій" планує зранку повністю зупинити виробництво
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Найбільший виробник добрив ВАТ "Бєларуськалій" може зупинити технологічний процес з ранку вівторка. Про це сказано в повідомленні Білоруської незалежної профспілки в понеділок, опублікованому на його сайті, зазначає УНН.
“Виробництво на даний момент не зупинено, працівники його консервують і готують до зупинки, щоб не нашкодити ні підприємству, ні працівникам. Імовірно, страйк почнеться з 0:00 (збігається з київським) 18 серпня, з 8:00 буде зупинений технологічний процес”, — сказано в повідомленні.
Відзначається, що в понеділок на “Бєларуськалії” пройшли зустрічі на рудоуправліннях з адміністрацією, на яких було заявлено про початок безстрокового страйку. “Зараз сформовані страйкові комітети на всіх рудоуправліннях”, — йдеться в повідомленні. Вони формують “вимоги до наймача, гарантії безпеки для страйкуючих і їх сімей”. Серед шести вимог, зокрема, вжиття заходів щодо визнання результатів виборів президента недійсними, підготувати і направити в нижню палату парламенту колективну вимогу солігорчан про усунення чинного президента з посади, звільнити всіх запроторених в ізолятори і в’язниці 9-11 серпня за політичними переконаннями.
Президентські вибори в Білорусі відбулися 9 серпня. Згідно з остаточними даними ЦВК, перемогу на них з 80,1% здобув Лукашенко. Друге місце з 10,12% зайняла Світлана Тіхановська, його основна суперниця, вона не визнала результати виборів.
Відразу після підведення перших підсумків голосування в містах Білорусі почалися масові акції протесту, які переросли в зіткнення з співробітниками органів правопорядку. Акції протесту тривають вже 9 днів, за інформацією МВС, затримані кілька тисяч людей, загинули як мінімум двоє людей.
Протести в Білорусі, 18 серпня 2020 року: