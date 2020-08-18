Протесты в Беларуси: "Беларуськалий" планирует утром полностью остановить производство

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 81372 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101593 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126208 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107087 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127043 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101168 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 101995 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104005 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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Протесты в Беларуси: "Беларуськалий" планирует утром полностью остановить производство

Протесты в Беларуси: "Беларуськалий" планирует утром полностью остановить производство

Киев  •  УНН

 • 21455 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Крупнейший производитель удобрений ОАО “Беларуськалий” может остановить технологический процесс с утра вторника. Об этом сказано в сообщении Белорусского независимого профсоюза в понедельник, опубликованном на его сайте, отмечает УНН.

“Производство на данный момент не остановлено, работники его консервируют и подготавливают к остановке, чтобы не навредить ни предприятию, ни работникам. Предположительно, забастовка начнется с 0:00 (совпадает с киевским) 18 августа, с 8:00 будет остановлен технологический процесс”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что в понедельник на “Беларуськалии” прошли встречи на рудоуправлениях с администрацией, на которых было заявлено о начале бессрочной забастовки. “Сейчас сформированы стачечные комитеты на всех рудоуправлениях”, — говорится в сообщении. Они формируют “требования к нанимателю, гарантии безопасности для бастующих и их семей”. Среди шести требований, в частности, принятие мер по признанию результатов выборов президента недействительными, подготовить и направить в нижнюю палату парламента коллективное требование солигорчан о смещении действующего президента с должности, освободить всех водворенных в изоляторы и тюрьмы 9-11 августа по политическим убеждениям.

Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, его основная соперница, она не признала результаты выборов.

Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Беларуси начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Акции протеста продолжаются уже 9 дней, по информации МВД, задержаны несколько тысяч людей, погибли как минимум двое человек.

Протесты в Беларуси, 18 августа 2020 года:

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