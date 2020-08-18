Протесты в Беларуси: "Беларуськалий" планирует утром полностью остановить производство
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Крупнейший производитель удобрений ОАО “Беларуськалий” может остановить технологический процесс с утра вторника. Об этом сказано в сообщении Белорусского независимого профсоюза в понедельник, опубликованном на его сайте, отмечает УНН.
“Производство на данный момент не остановлено, работники его консервируют и подготавливают к остановке, чтобы не навредить ни предприятию, ни работникам. Предположительно, забастовка начнется с 0:00 (совпадает с киевским) 18 августа, с 8:00 будет остановлен технологический процесс”, — сказано в сообщении.
Отмечается, что в понедельник на “Беларуськалии” прошли встречи на рудоуправлениях с администрацией, на которых было заявлено о начале бессрочной забастовки. “Сейчас сформированы стачечные комитеты на всех рудоуправлениях”, — говорится в сообщении. Они формируют “требования к нанимателю, гарантии безопасности для бастующих и их семей”. Среди шести требований, в частности, принятие мер по признанию результатов выборов президента недействительными, подготовить и направить в нижнюю палату парламента коллективное требование солигорчан о смещении действующего президента с должности, освободить всех водворенных в изоляторы и тюрьмы 9-11 августа по политическим убеждениям.
Президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. Согласно окончательным данным ЦИК, победу на них с 80,1% одержал Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, его основная соперница, она не признала результаты выборов.
Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Беларуси начались массовые акции протеста, переросшие в столкновения с сотрудниками органов правопорядка. Акции протеста продолжаются уже 9 дней, по информации МВД, задержаны несколько тысяч людей, погибли как минимум двое человек.
Протесты в Беларуси, 18 августа 2020 года: