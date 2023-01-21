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Прощання з керівництвом МВС: Данілов запевнив, що причину катастрофи з'ясують

Київ • УНН

 • 1604136 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов у день прощання з керівництвом МВС, яке загинуло в авіакатастрофі у Броварах, запевнив, що причину обов'язково з'ясують, передає УНН.

Прощання з керівництвом МВС: Данілов запевнив, що причину катастрофи з'ясують

Цитата

"Нам треба з'ясувати, щоб знати правду. Ми обов'язково це зробимо. Це важливо для родини, для всіх нас, щоб таке, не дай Боже, не повторилося у майбутньому", - наголосив Данілов.

Додамо

Секретар РНБО також додав, що загибель глави МВС Дениса Монастирського -  величезна втрата для команди Президента. 

"Монастирський багато зробив для захисту Києва та й всієї України", - зазначив він.

Денілов також повідомив, що востаннє глава МВС виходив з ним на зв'язок 18 січня за кілька хвилин до трагедії - повідомив, що доєднається до засідання Ставки онлайн із Полтави. 

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Перші особи держави та сотні інших людей прийшли попрощатися з керівництвом МВС

Доповнення

18 січня зранку у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС - міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович - у складі опергрупи, а також 3 члени екіпажу. Усі 10 людей на борту вертольота загинули. Загалом відомо про 14 загиблих, з них 1 дитина, 25 постраждалих, з них 11 дітей.

СБУ відкрила провадження, виокремила три версії.

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