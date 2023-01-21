Прощання з керівництвом МВС: Данілов запевнив, що причину катастрофи з'ясують
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Секретар РНБО Олексій Данілов у день прощання з керівництвом МВС, яке загинуло в авіакатастрофі у Броварах, запевнив, що причину обов'язково з'ясують, передає УНН.
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"Нам треба з'ясувати, щоб знати правду. Ми обов'язково це зробимо. Це важливо для родини, для всіх нас, щоб таке, не дай Боже, не повторилося у майбутньому", - наголосив Данілов.
Додамо
Секретар РНБО також додав, що загибель глави МВС Дениса Монастирського - величезна втрата для команди Президента.
"Монастирський багато зробив для захисту Києва та й всієї України", - зазначив він.
Денілов також повідомив, що востаннє глава МВС виходив з ним на зв'язок 18 січня за кілька хвилин до трагедії - повідомив, що доєднається до засідання Ставки онлайн із Полтави.
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Доповнення
18 січня зранку у Броварах поруч з дитсадком та житловим будинком впав гелікоптер ДСНС. На борту було керівництво МВС - міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович - у складі опергрупи, а також 3 члени екіпажу. Усі 10 людей на борту вертольота загинули. Загалом відомо про 14 загиблих, з них 1 дитина, 25 постраждалих, з них 11 дітей.
СБУ відкрила провадження, виокремила три версії.