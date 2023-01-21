Прощание с руководством МВД: Данилов заверил, что причину катастрофы выяснят
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов в день прощания с руководством МВД, которое погибло в авиакатастрофе в Броварах, заверил, что причину обязательно выяснят, передает УНН.
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"Нам надо выяснить, чтобы знать правду. Мы обязательно это сделаем. Это важно для семьи, для всех нас, чтобы такое, не дай Бог, не повторилось в будущем", - подчеркнул Данилов.
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Секретарь СНБО также добавил, что гибель главы МВД Дениса Монастырского - огромная потеря для команды Президента.
"Монастырский много сделал для защиты Киева и всей Украины", - отметил он.
Денилов также сообщил, что последний раз глава МВД выходил с ним на связь 18 января за несколько минут до трагедии - сообщил, что присоединится к заседанию Ставки онлайн из Полтавы.
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Дополнение
18 января утром в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД - министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович - в составе опергруппы, а также 3 члена экипажа. Все 10 человек на борту вертолета погибли. Всего известно о 14 погибших, из них 1 ребенок, 25 пострадавших, из них 11 детей.
СБУ открыла производство, выделила три версии.