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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Прощание с руководством МВД: Данилов заверил, что причину катастрофы выяснят

Киев • УНН

 • 1604136 просмотра

КИЕВ. 21 января. УНН. Секретарь СНБО Алексей Данилов в день прощания с руководством МВД, которое погибло в авиакатастрофе в Броварах, заверил, что причину обязательно выяснят, передает УНН.

Прощание с руководством МВД: Данилов заверил, что причину катастрофы выяснят

Цитата

"Нам надо выяснить, чтобы знать правду. Мы обязательно это сделаем. Это важно для семьи, для всех нас, чтобы такое, не дай Бог, не повторилось в будущем", - подчеркнул Данилов.

Добавим

Секретарь СНБО также добавил, что гибель главы МВД Дениса Монастырского -  огромная потеря для команды Президента. 

"Монастырский много сделал для защиты Киева и всей Украины", - отметил он.

Денилов также сообщил, что последний раз глава МВД выходил с ним на связь 18 января за несколько минут до трагедии - сообщил, что присоединится к заседанию Ставки онлайн из Полтавы. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первые лица государства и сотни других людей пришли попрощаться с руководством МВД

Дополнение

18 января утром в Броварах рядом с детсадом и жилым домом упал вертолет ГСЧС. На борту было руководство МВД - министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, государственный секретарь МВД Юрий Лубкович - в составе опергруппы, а также 3 члена экипажа. Все 10 человек на борту вертолета погибли. Всего известно о 14 погибших, из них 1 ребенок, 25 пострадавших, из них 11 детей.

СБУ открыла производство, выделила три версии.

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