Прорив дамби в Лаосі: 26 загиблих, 131 зниклий безвісти
Київ • УНН
КИЇВ. 25 липня. УНН. Прем'єр-міністр Лаосу Тонглун Сішуліт заявив в середу, що 131 людей як і раніше вважаються зниклими без вести, не менше 26 людей загинули після прориву греблі, що затопила кілька сіл на півдні країни в понеділок, передає УНН з посиланням на AFP.
Раніше офіційні повідомлення говорили про сотні зниклих без вести в провінції Аттапи в Лаосі.
"Сто тридцять один чоловік пропав без вісті", - сказав він, додавши, що всі вони були лаоськими громадянами.
Тайський консул Чана Міенчароен повідомив, що до вечора середи були знайдені 26 тіл загиблих.
Катастрофа сталася в понеділок в лаосской провінції Аттапи, де вода прорвала гідроелектричну дамбу .