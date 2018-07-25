Прорыв дамбы в Лаосе: 26 погибших, 131 пропавший без вести
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июля. УНН. Премьер-министр Лаоса Тонглун Сишулит заявил в среду, что 131 человек по-прежнему считается пропавшим без вести, не менее 26 человек погибли после прорыва плотины, затопившей несколько деревень на юге страны в понедельник, передает УНН со ссылкой на AFP.
Ранее официальные сообщения говорили о сотнях пропавших без вести в провинции Аттапы в Лаосе.
"Сто тридцать один человек пропал без вести", - сказал он, добавив, что все они были лаосскими гражданами.
Тайский консул Чана Миэнчароен сообщил, что к вечеру среды были найдены 26 тел погибших.
Катастрофа произошла в понедельник в лаосской провинции Аттапы, где вода прорвала гидроэлектрическую дамбу.