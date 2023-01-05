Прораховуємо всі можливі подальші кроки ворога: Зеленський провів чергове засідання Ставки

Цитата

«День розпочато із засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Три найважливіші моменти. Перше: аналізуємо ситуацію на передовій. Друге: прораховуємо всі можливі подальші кроки ворога. Третє: тримаємо на контролі забезпечення армії боєприпасами й технікою, зокрема безпілотниками – як розвідувальними, так і ударними», - написав Зеленський в Telegram.

Доповнення

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що російський диктатор володимир путін спробує розпочати новий масштабний наступ в Україні у 2023 році.