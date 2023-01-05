Прораховуємо всі можливі подальші кроки ворога: Зеленський провів чергове засідання Ставки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час чергового засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, зокрема, була проаналізована ситуація на передовій. Також прораховуються всі можливі подальші кроки ворога, передає УНН.
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«День розпочато із засідання Ставки Верховного Головнокомандувача. Три найважливіші моменти. Перше: аналізуємо ситуацію на передовій. Друге: прораховуємо всі можливі подальші кроки ворога. Третє: тримаємо на контролі забезпечення армії боєприпасами й технікою, зокрема безпілотниками – як розвідувальними, так і ударними», - написав Зеленський в Telegram.
Доповнення
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