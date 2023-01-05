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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Просчитываем все возможные дальнейшие шаги врага: Зеленский провел очередное заседание Ставки

Киев • УНН

 • 489745 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время очередного заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, в частности, была проанализирована ситуация на передовой. Также просчитываются все возможные дальнейшие шаги врага, передает УНН.

Просчитываем все возможные дальнейшие шаги врага: Зеленский провел очередное заседание Ставки

Цитата

«День начат с заседания Ставки Верховного Главнокомандующего. Три важнейших момента. Первое: анализируем ситуацию на передовой. Второе: просчитываем все возможные дальнейшие шаги врага. Третье: держим на контроле обеспечение армии боеприпасами и техникой, в том числе беспилотниками – как разведывательными, так и ударными», - написал Зеленский в Telegram.

Дополнение

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что российский диктатор Владимир Путин попытается начать новое масштабное наступление в Украине в 2023 году.

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