Просчитываем все возможные дальнейшие шаги врага: Зеленский провел очередное заседание Ставки
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время очередного заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, в частности, была проанализирована ситуация на передовой. Также просчитываются все возможные дальнейшие шаги врага, передает УНН.
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«День начат с заседания Ставки Верховного Главнокомандующего. Три важнейших момента. Первое: анализируем ситуацию на передовой. Второе: просчитываем все возможные дальнейшие шаги врага. Третье: держим на контроле обеспечение армии боеприпасами и техникой, в том числе беспилотниками – как разведывательными, так и ударными», - написал Зеленский в Telegram.
Дополнение
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что российский диктатор Владимир Путин попытается начать новое масштабное наступление в Украине в 2023 году.