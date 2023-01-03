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Генсек НАТО: путін спробує розпочати новий наступ

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Російський диктатор володимир путін спробує розпочати новий масштабний наступ в Україні у 2023 році. Таку думку висловив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю BBC, передає УНН.

Генсек НАТО: путін спробує розпочати новий наступ

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Столтенберг наголосив, що путін не виявляє жодних ознак готовності до поступок у війні проти України. Мобілізація в рф, як він вважає, показала, що Кремль не має наміру закінчувати війну. Однак, за словами генсека НАТО, військова допомога західних країн допоможе Києву відстояти свій суверенітет і змусить росію замислитись про припинення війни.

Нагадаємо

Американський генерал у відставці Бен Ходжес вважає, що окупанти не будуть починати повторний масований наступ на Україну у лютому.

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