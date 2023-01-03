Генсек НАТО: путин попытаются начать новое наступление

Детали

Столтенберг подчеркнул, что путин не проявляет никаких признаков готовности к уступкам в войне против Украины. Мобилизация в россии, как он считает, показала, что Кремль не намерен заканчивать войну. Однако, по словам генсека НАТО, военная помощь западных стран поможет Киеву отстоять свой суверенитет и заставит рф задуматься о прекращении войны.

Напомним

Американский генерал в отставке Бен Ходжес считает, что оккупанты не будут начинать повторное массированное наступление на Украину в феврале.