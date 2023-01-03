Генсек НАТО: путин попытаются начать новое наступление
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Российский диктатор владимир путин попытается начать новое масштабное наступление в Украине в 2023 году. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью BBC, передает УНН.
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Столтенберг подчеркнул, что путин не проявляет никаких признаков готовности к уступкам в войне против Украины. Мобилизация в россии, как он считает, показала, что Кремль не намерен заканчивать войну. Однако, по словам генсека НАТО, военная помощь западных стран поможет Киеву отстоять свой суверенитет и заставит рф задуматься о прекращении войны.
Напомним
Американский генерал в отставке Бен Ходжес считает, что оккупанты не будут начинать повторное массированное наступление на Украину в феврале.