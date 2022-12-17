Генерал США оцінив можливість нового наступу окупантів в лютому
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Американський генерал у відставці Бен Ходжес вважає, що окупанти не будуть починати повторний масований наступ на Україну у лютому, передає УНН.
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Ходжес заявив, що окупанти "не зможуть до лютого зібрати достатнє угруповання військ для серйозного наступу, тим більше зробити його належної якості".
Також Ходжес вважає, що остання хвиля мобілізації у росії була провальною.
Американський генерал зазначив, що перебільшення потенціалу наступальних військ росії грає на руку тим, хто шукає відмовки, щоб припинити підтримувати Україну.
Нагадаємо
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний в інтерв'ю The Economist заявив, що росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів, і він не має сумнівів, що вони ще раз візьмуться йти на Київ.