Генерал США оценил возможность нового наступления оккупантов в феврале
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Американский генерал в отставке Бен Ходжес считает, что оккупанты не будут начинать повторное массированное наступление на Украину в феврале, передает УНН.
Детали
Ходжес заявил, что оккупанты "не смогут до февраля собрать достаточную группировку войск для серьезного наступления, тем более сделать его должного качества".
Также Ходжес считает, что последняя волна мобилизации в россии была провальной.
Американский генерал отметил, что преувеличение потенциала наступательных войск россии играет на руку ищущим отговорки, чтобы прекратить поддерживать Украину.
Напомним
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в интервью The Economist заявил, что россияне готовят около 200 тысяч новых солдат, и он не сомневается, что они еще раз приступят к Киеву.