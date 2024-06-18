Пропагандисти рф поширюють інформацію про прибуття французьких найманців до одного з портів Одеси - ЦПД
Київ • УНН
російські пропагандисти поширили дезінформацію про прибуття французьких найманців на трьох катерах в один з одеських портів, яку Центр протидії дезінформації розвінчав як абсурдний фейк.
Ворожі державні медіа поширюють інформацію про прибуття французьких найманців до одного з портів Одеси. За словами пропагандистів, вони прибули на трьох катерах і були повністю екіпіровані. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації, передає УНН.
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Зазначається, що насправді це черговий фейк ворога в рамках інформаційної кампанії щодо "французьких найманців в Україні".
По-перше, ru-пропагандисти не надають ніяких доказів своїм твердженням. По-друге, інформація про три катери, на яких вмістилося понад 60 осіб у повному екіпіруванні – виглядає як мінімум абсурдно та нелогічно,
Нагадаємо
російські пропагандисти за завданням міноборони рф випускають підроблені відеоролики, нібито зняті українськими військовими на передовій, з метою поширення дезінформації та дискредитації України.