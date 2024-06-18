Вражеские государственные медиа распространяют информацию о прибытии французских наемников в один из портов Одессы. По словам пропагандистов, они прибыли на трех катерах и были полностью экипированы. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации, передает УНН.

Детали

Отмечается, что на самом деле это очередной фейк врага в рамках информационной кампании по "французским наемникам в Украине".

Во-первых, ru-пропагандисты не предоставляют никаких доказательств своим утверждениям. Во-вторых, информация о трех катерах, на которых поместилось более 60 человек в полной экипировке - выглядит как минимум абсурдно и нелогично, - говорится в сообщении.

Напомним

российские пропагандисты по заданию минобороны рф выпускают поддельные видеоролики, якобы снятые украинскими военными на передовой, с целью распространения дезинформации и дискредитации Украины.