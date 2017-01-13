Прокуратура повернула Міноборони земельну ділянку вартістю понад 32 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Військова прокуратура Західного регіону України повернула Міністерству оборони України земельну ділянку загальною площею більше 12 га та вартістю понад 32 млн гривень. Про це УНН повідомили в прес-службі ГПУ.
Судом визнано право власності за державою в особі оборонного відомства на земельну ділянку в селі Крихівці поблизу Івано-Франківська. Загальна площа цієї території становить 12,2 га, вартість — понад 32 млн грн.
Указана земельна ділянка незаконно вибула з державної власності на користь суб’єкта господарювання на підставі підроблених документів про перебування земельної ділянки в статутному капіталі іншого приватного підприємства та незаконного судового рішення. Останнє скасовано за апеляційною скаргою військової прокуратури Івано-Франківського гарнізону.
У подальшому організації-змовники реалізували земельну ділянку, у зв’язку з чим прокуратура регіону звернулась до суду з позовом про визнання права власності на землю та витребування з чужого незаконного володіння.
Згодом задля реального виконання вказаного судового рішення прокуратура забезпечила внесення до Державного реєстру речових прав відомостей про власника земельної ділянки — Міністерство оборони України.
Таким чином, державі повернуто земельну ділянку оборонного відомства, що незаконно вибула з її власності.