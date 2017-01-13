Прокуратура вернула Минобороны земельный участок стоимостью более 32 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Военная прокуратура Западного региона Украины вернула Министерству обороны Украины земельный участок общей площадью более 12 га и стоимостью более 32 млн гривен. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПУ.
Судом признано право собственности за государством в лице оборонного ведомства на земельный участок в селе Криховцы возле Ивано-Франковска. Общая площадь этой территории составляет 12,2 га, стоимость - более 32 млн грн.
Указанный земельный участок незаконно выбыл из государственной собственности в пользу субъекта хозяйствования на основании поддельных документов о пребывании земельного участка в уставном капитале другого частного предприятия и незаконного судебного решения. Последнее отменено по апелляционной жалобе военной прокуратуры Ивано-Франковского гарнизона.
В дальнейшем организации-заговорщики реализовали земельный участок, в связи с чем прокуратура региона обратилась в суд с иском о признании права собственности на землю и истребовании из чужого незаконного владения.
Впоследствии для реального выполнения указанного судебного решения прокуратура обеспечила внесение в Государственный реестр вещевых прав сведений о владельце земельного участка - Министерство обороны Украины.
Таким образом, государству возвращено земельный участок оборонного ведомства, что незаконно выбыл из ее собственности.