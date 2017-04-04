Прокуратура завершила розслідування за підозрою у хабарництві мера Вишгорода
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Прокуратура Київської області закінчила досудове розслідування за підозрою у хабарництві Вишгородського міського голови Олексія Момота та його спільників. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook Генпрокурор України Юрій Луценко, передає УНН.
Сьогодні, 4 квітня, кримінальне провадження скеровано прокуратурою Київської області до суду для розгляду по суті.
"Досудовим розслідуванням встановлено, що Вишгородський міський голова Момот О.В. спільно з Грищенком Д.О. і Маджановим А.Р., за попередньою змовою між собою, вимагали неправомірну вигоду в сумі 300 тис. євро та одержали 200 тис. євро від представника будівельної компанії Семенчука Д.І. за неперешкоджання продовженню оренди земельної ділянки і будівництву багатоквартирних житлових будинків", - сказано у повідомленні.
Нагадаємо, 14 квітня 2016 року Служба безпеки України спільно з прокуратурою затримала на хабарі міського голову Вишгорода О.Момота, а також 5 посередників хабарника.
За інформацією прокуратури, міський голова міста Вишгород, якого правоохоронці затримали за отримання хабара в 200 тис. грн від будівельної компанії, спочатку вимагав хабар у сумі 1 млн євро, а потім зменшив суму до 300 тисяч євро.