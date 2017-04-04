Прокуратура завершила расследование по подозрению во взяточничестве мэра Вышгорода

Сегодня, 4 апреля, уголовное производство направлено прокуратурой Киевской области в суд для рассмотрения по существу.

"Досудебным расследованием установлено, что Вышгородский городской председатель Момот А.В. совместно с Грищенко Д.А. и Маджановим А.Р., по предварительному сговору между собой, требовали неправомерную выгоду в сумме 300 тыс. евро и получили 200 тыс. евро от представителя строительной компании Семенчука Д.И. за непрепятствования продолжению аренды земельного участка и строительству многоквартирных жилых домов", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 апреля 2016 Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой задержала на взятке мэра Вышгорода А.Момота, а также 5 посредников взяточника.

По информации прокуратуры, мэр города Вышгород, которого правоохранители задержали за получение взятки в 200 тыс. грн от строительной компании, сначала требовал взятку в сумме 1 млн евро, а затем уменьшил сумму до 300 тыс. евро.