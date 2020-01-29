Прокуратура завершила досудове розслідування у справі "мінера" столичного метромосту
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Прокуратура завершила досудове розслідування у справі "мінера" столичного мосту Метро Олексія Белька. Про це журналісту УНН повідомила прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець.
"Слідство у провадженні завершено. 28 січня 2020 року слідчий відкрив стороні захисту матеріали кримінального провадження і найближчими днями прокуратура скерує до суду клопотання про застосування відносно чоловіка примусових заходів медичного характеру", - повідомила Максимець.
Також, Максимець зазначила, що в минулий четвер Белька за рішенням суду, було переведено до спеціалізованої медустанови.
Нагадаємо, Дніпровський районний суд столиці задовольнив клопотання прокуратури міста Києва про зміну запобіжного заходу підозрюваному у "мінуванні" мосту Метро з тримання під вартою на госпіталізацію до психіатричного закладу в умовах, що виключають небезпечну поведінку.
Як повідомлялося, 18 вересня у Києві озброєний чоловік пригрозив підірвати міст Метро через Дніпро. У ході масштабної спецоперації правоохоронців його вдалося затримати.
Нагадаємо, 9 січня суд продовжив строк тримання під вартою "мінеру" столичного мосту Метро.