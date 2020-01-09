Суд продовжив строк тримання під вартою "мінеру" столичного мосту Метро
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. За клопотанням столичної прокуратури суд продовжив строк тримання під вартою чоловіку, який 18 вересня минулого року повідомив про “замінування” київського мосту Метро, пише УНН з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.
Таке рішення Дніпровський районний суд м. Києва ухвалив у четвер, 9 січня 2020 року.
“Підозрюваний перебуватиме під вартою до 16 лютого 2020 року. Крім того, суд за клопотанням прокурора продовжив строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до 17 лютого 2020 року”, — вказано у повідомленні.
Нагадаємо, дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, підготовку вибуху, яке спричинило тяжкі наслідки) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням вогнепальної зброї) КК України.
Як зазначили у прокуратурі, 20 вересня 2019 року: “Дніпровський райсуд Києва обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 288 тис. гривень. Станом на 9 січня 2020 року застава не внесена”.
Як писав УНН, восени очільник Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков на власній сторінці у Facebook прокоментував спробу замінування київського мосту Метро та затримання підозрюваного у вчиненні злочину.