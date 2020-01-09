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Суд продлил срок содержания под стражей "минера" столичного моста Метро

Суд продлил срок содержания под стражей "минера" столичного моста Метро

Киев  •  УНН

 • 12956 просмотра

КИЕВ. 9 января. УНН. По ходатайству столичной прокуратуры суд продлил срок содержания под стражей мужчине, который 18 сентября прошлого года сообщил о “заминировании” киевского моста Метро, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.

Такое решение Днепровский районный суд. Киева принял в четвергом, 9 января 2020 года.

“Подозреваемый будет находится под стражей до 16 февраля 2020 года. Кроме того, суд по ходатайству прокурора продлил срок предварительного расследования в указанном уголовном производстве до 17 февраля 2020 года”, — указано в сообщении.

Напомним, действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) УК Украины.

Как отметили в прокуратуре, 20 сентября 2019 года: “Днепровский райсуд Киева избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 288 тыс. гривен. По состоянию на 9 января 2020 года залог не внесен”.

Как писал УНН, осенью глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook прокомментировал попытку заминировании киевского моста Метро и задержания подозреваемого в совершении преступления.

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