Суд продлил срок содержания под стражей "минера" столичного моста Метро
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. По ходатайству столичной прокуратуры суд продлил срок содержания под стражей мужчине, который 18 сентября прошлого года сообщил о “заминировании” киевского моста Метро, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
Такое решение Днепровский районный суд. Киева принял в четвергом, 9 января 2020 года.
“Подозреваемый будет находится под стражей до 16 февраля 2020 года. Кроме того, суд по ходатайству прокурора продлил срок предварительного расследования в указанном уголовном производстве до 17 февраля 2020 года”, — указано в сообщении.
Напомним, действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) УК Украины.
Как отметили в прокуратуре, 20 сентября 2019 года: “Днепровский райсуд Киева избрал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 288 тыс. гривен. По состоянию на 9 января 2020 года залог не внесен”.
Как писал УНН, осенью глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Facebook прокомментировал попытку заминировании киевского моста Метро и задержания подозреваемого в совершении преступления.