Суд відправив "мінера" столичного мосту Метро на госпіталізацію до психіатричного закладу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Дніпровський районний суд столиці задовольнив клопотання прокуратури міста Києва про зміну запобіжного заходу підозрюваному у “мінуванні” мосту Метро з тримання під вартою на госпіталізацію до психіатричного закладу в умовах, що виключають небезпечну поведінку, пише УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Києва.
Вказане рішення суд ухвалив на засіданні 20 січня 2020 року.
“Так, згідно з результатами судово-психіатричної експертизи, чоловік на момент вчинення кримінального правопорушення за своїм психічним станом не міг усвідомлювати свої дії та керувати ними. За висновками лікарів, на теперішній час психічний стан останнього не змінився, у зв’язку з чим він потребує застосування примусових заходів медичного характеру у вигляді госпіталізації до закладу з надання психіатричної допомоги з посиленим наглядом”, — вказано у повідомленні.
Враховуючи викладене, до суду було внесено клопотання про зміну вказаній особі раніше обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на поміщення до спеціалізованого медзакладу в умовах, що виключають небезпечну поведінку в межах строку досудового розслідування.
Нагадаємо, 9 січня суд продовжив строк тримання під вартою “мінеру” столичного мосту Метро.