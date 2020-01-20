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Суд отправил "минера" столичного моста Метро на госпитализацию в психиатрическое учреждение

Киев • УНН

 • 16388 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Днепровский районный суд столицы удовлетворил ходатайство прокуратуры города Киева об изменении меры пресечения подозреваемому в “минировании” моста Метро с содержания под стражей на госпитализацию в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих опасное поведение, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Суд отправил "минера" столичного моста Метро на госпитализацию в психиатрическое учреждение

Указанное решение суд принял на заседании 20 января 2020 года.

“Так, согласно результатам судебно-психиатрической экспертизы, мужчина на момент совершения уголовного преступления по своему психическому состоянию не мог осознавать свои действия и руководить ими. По заключению врачей, в настоящее время психическое состояние последнего не изменилось, в связи с чем он требует применения принудительных мер медицинского характера в виде госпитализации в учреждение по оказанию психиатрической помощи с усиленным наблюдением”, — указано в сообщении.

Учитывая изложенное, в суд было внесено ходатайство об изменении указанному лицу ранее избранной меры пресечения в виде содержания под стражей на помещение в специализированное медучреждение в условиях, исключающих опасное поведение в пределах срока досудебного расследования.

Напомним, 9 января суд продлил срок содержания под стражей “минера” столичного моста Метро.

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