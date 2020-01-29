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Прокуратура завершила досудебное расследование по делу "минера" столичного метромоста

Киев • УНН

 • 16485 просмотра

КИЕВ. 29 января. УНН. Прокуратура завершила досудебное расследование по делу "минера" столичного моста Метро Алексея Белька. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

Прокуратура завершила досудебное расследование по делу "минера" столичного метромоста

"Следствие в производстве завершено. 28 января 2020 года следователь открыл стороне защиты материалы уголовного производства и в ближайшие дни прокуратура направит в суд ходатайство о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера", - сообщила Максимец.

Также, Максимец отметила, что в минувший четверг Белька по решению суда, перевели в специализированное медучреждение.

Напомним, Днепровский районный суд столицы удовлетворил ходатайство прокуратуры города Киева об изменении меры пресечения подозреваемому в "минировании" моста Метро с содержания под стражей на госпитализацию в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих опасное поведение.

Как сообщалось, 18 сентября в Киеве вооруженный мужчина пригрозил взорвать мост Метро через Днепр. В ходе масштабной спецоперации правоохранительных органов его удалось задержать.

Напомним, 9 января суд продлил срок содержания под стражей "минера" столичного моста Метро.

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