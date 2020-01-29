Прокуратура завершила досудебное расследование по делу "минера" столичного метромоста
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Прокуратура завершила досудебное расследование по делу "минера" столичного моста Метро Алексея Белька. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
"Следствие в производстве завершено. 28 января 2020 года следователь открыл стороне защиты материалы уголовного производства и в ближайшие дни прокуратура направит в суд ходатайство о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера", - сообщила Максимец.
Также, Максимец отметила, что в минувший четверг Белька по решению суда, перевели в специализированное медучреждение.
Напомним, Днепровский районный суд столицы удовлетворил ходатайство прокуратуры города Киева об изменении меры пресечения подозреваемому в "минировании" моста Метро с содержания под стражей на госпитализацию в психиатрическое учреждение в условиях, исключающих опасное поведение.
Как сообщалось, 18 сентября в Киеве вооруженный мужчина пригрозил взорвать мост Метро через Днепр. В ходе масштабной спецоперации правоохранительных органов его удалось задержать.
Напомним, 9 января суд продлил срок содержания под стражей "минера" столичного моста Метро.