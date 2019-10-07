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Прокуратура взялась за “криваві відходи” птахофабрики Добкіна

Київ • УНН

 • 37416 перегляди

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Володимир-Волинська прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом забруднення земель району. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Волинської області, передає УНН.

Прокуратура взялась за “криваві відходи” птахофабрики Добкіна

"Реагуючи на повідомлення в засобах масової інформації, Володимир-Волинська місцева прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом можливого забруднення земель (кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу України) у Володимир-Волинському районі", - повідомили у прокуратурі, додавши, що розслідування кримінального провадження перебуває на контролі керівництва прокуратури Волинської області, а до першочергових слідчих дій залучені фахівці Державної екологічної інспекції в області.

Довідка: санкція ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу України передбачає покарання у вигляді штрафу до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня у мережі Facebook опублікували відео, на якому зафіксовано викиди рідких відходів червоного кольору на території Володимир-Волинського району. Місцеві ЗМІ повідомили, що нечистоти ведуть до відстійників ПрАТ "Володимир-Волинська птахофабрика". Журналісти припустили, що відходи, без належної фільтрації, потрапляють у відкритий грунт.

Цю інформацію підтвердили місцеві екоактивісти.

За їх словами, "Володимир-Волинська птахофабрика" регулярно забруднює навколишнє середовище подібним шляхом і не реагує на заклики громадськості вести свою діяльність належним чином.

"Володимир-Волинська птахофабрика" виробляє курятину ТМ “Епікур”, а сама компанія, за даними офіційних реєстрів, належить до групи компаній “Опенмайнд”, де серед співзасновників – родичі колишнього народного депутата Михайла Добкіна.

Раніше повідомлялось, що Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту прав споживачів неодноразово фіксувала антисанітарію на “Володимир-Волинській птахофабриці”.

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