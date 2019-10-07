Прокуратура взялась за "кровавые отходы" птицефабрики Добкина

"Реагируя на сообщения в средствах массовой информации, Владимир-Волынский местная прокуратура начала уголовное производство по факту возможного загрязнения земель (уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса Украины) во Владимир-Волынском районе", - сообщили в прокуратуре, добавив, что расследование уголовного производства находится на контроле руководства прокуратуры Волынской области, а к первоочередным следственным действиям привлечены специалисты Государственной экологической инспекции в области.

Справка: санкция ч. 1 ст. 239 Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде штрафа до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, в конце прошлой недели в сети Facebook опубликовали видео, на котором зафиксировано выбросы жидких отходов красного цвета на территории Владимир-Волынского района. Местные СМИ сообщили, что нечистоты ведут к отстойникам ЧАО "Владимир-Волынская птицефабрика". Журналисты предположили, что отходы, без надлежащей фильтрации, попадают в открытый грунт.

Эту информацию подтвердили местные экоактивисты.

По их словам, "Владимир-Волынская птицефабрика" регулярно загрязняет окружающую среду подобным путем и не реагирует на призывы общественности вести свою деятельность должным образом.

"Владимир-Волынская птицефабрика" производит курятину ТМ "Эпикур", а сама компания, по данным официальных реестров, относится к группе компаний "Опенмайнд", где среди соучредителей - родственники бывшего народного депутата Михаила Добкина.

Ранее сообщалось, что Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей неоднократно фиксировала антисанитарию на "Владимир-Волынской птицефабрике".