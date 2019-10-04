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“Криваві відходи” птахофабрики Добкіна: поліція перевіряє інформацію

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 жовтня. УНН. “Володимир-Волинську птахофабрику" підозрюють у скиданні “кривавих відходів” у відкритий грунт. На діяльність підприємства скаржаться екоактивісти, повідомив в коментарі УНН Тарас Сватко.

“Криваві відходи” птахофабрики Добкіна: поліція перевіряє інформацію

"Ця ситуація триває із самого початку заснування у нашому місті птахофабрики. Кілька років тому з'явилося перше відео із демонстрацією того, як птахофабрика зливає криваві відходи у відкритий грунт. Місяць тому я особисто публікував схоже відео у Facebook. І вчора було опубліковане ще одне відео.

Всі ці нечистоти, відходи з птахофабрики стікають в землю, потрапляють у грунтові води без попередньої фільтрації. Поряд з цим місцем знаходиться озеро. І нещодавно місцеві ЗМІ писали про те, що люди, які там купались, захворіли на сальмонельоз...", - розповів він.

Місцева влада проблему замовчує, скаржиться Сватко.

"Місяць тому ми писали колективне звернення до міського голови з цього приводу. Він звернувся до екологів, вони провели обстеження і, як традиційно це відбувається, не виявили жодних порушень", - зазначив активіст.

Не хочуть коментувати проблему і у "Володимир-Волинській птахофабриці", продовжив Сватко.

"Ми приїжджали до птахофабрики, хотіли зустрітися із керівництвом. Але до нас ніхто з керівництва, а навіть з персоналу птахофабрики, не вийшов. Окрім охоронців, які повідомили нам, що в середину нас не пустять, і спілкуватися з нами ніхто не стане", - каже він.

Інформацію місцевих ЗМІ про скидання “кривавих відходів” взяли до уваги в ГУ НП у Волинській області, розпочавши перевірку фактів.

"Дані із публікацій в Інтернеті зареєстровані в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень. Це є підставою для проведення перевірки", - повідомили у поліції, додавши, що планують долучили до перевірки екологів.

"У результаті проведення цієї перевірки з'ясується, чи є тут ознаки кримінального провадження чи немає. Буде визначена правова кваліфікація", - додали у пресслужбі поліції.

"Володимир-Волинська птахофабрика" виробляє курятину ТМ “Епікур”, а сама компанія, за даними офіційних реєстрів, належить до групи компаній “Опенмайнд”, де серед співзасновників – родичі колишнього народного депутата Михайла Добкіна.

Раніше повідомлялось, що Державна служба з питань безпеки харчових продуктів і захисту прав споживачів неодноразово фіксувала антисанітарію на “Володимир-Волинській птахофабриці”. 

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