"Кровавые отходы" птицефабрики Добкина: полиция проверяет информацию

"Эта ситуация продолжается с самого начала основания в нашем городе птицефабрики. Несколько лет назад появилось первое видео с демонстрацией того, как птицефабрика сливает кровавые отходы в открытый грунт. Месяц назад я лично публиковал похоже видео в Facebook. И вчера было опубликовано еще одно видео.

Все эти нечистоты, отходы с птицефабрики стекают в землю, попадают в грунтовые воды без предварительной фильтрации. Рядом с этим местом находится озеро. И недавно местные СМИ писали о том, что люди, которые там купались, заболели сальмонеллезом ...", - рассказал он.

Местные власти проблему умалчивают, жалуется Сватко.

"Месяц назад мы писали коллективное обращение к городскому голове по этому поводу. Он обратился к экологам, они провели обследование и, как обычно это происходит, не выявили никаких нарушений", - отметил активист.

Не хотят комментировать проблему и во "Владимир-Волынской птицефабрике", продолжил Сватко.

"Мы приезжали на птицефабрику, хотели встретиться с руководством. Но к нам никто из руководства, и даже из персонала птицефабрики, не вышел. Кроме охранников, которые сообщили нам, что внутрь нас не пустят, и общаться с нами никто не станет", - говорит он.

Информацию местных СМИ о сбросе "кровавых отходов" приняли во внимание в ГУ НП в Волынской области, начав проверку фактов.

"Данные из публикаций в Интернете зарегистрированы в Журнале единого учета заявлений и сообщений. Это является основанием для проведения проверки", - сообщили в полиции, добавив, что планируют привлекли к проверке экологов.

"В результате проведения этой проверки выяснится, есть ли здесь признаки уголовного производства или нет. Будет определена правовая квалификация", - добавили в пресс-службе полиции.

"Владимир-Волынская птицефабрика" производит курятину ТМ "Эпикур", а сама компания, по данным официальных реестров, относится к группе компаний "Опенмайнд", где среди соучредителей - родственники бывшего народного депутата Михаила Добкина.

Ранее сообщалось, что Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей неоднократно фиксировала антисанитарию на "Владимир-Волынской птицефабрике".