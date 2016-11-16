Прокуратура у Польщі розпочала слідство у справі спалення українського прапору
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Районна прокуратура Варшава-Прага південь відкрила слідство у зв’язку зі знищенням українського прапора під час святкування незалежності у Варшаві. Про це повідомляє Польське радіо, передає УНН.
“Слідство розпочате. В ході його ми з’ясовуватимемо, чи — відповідно до норм Кримінального кодексу — було здійснено злочин та чи справді було знищено прапор України. На сьогодні зібрані матеріали не дозволяють однозначно з’ясувати, чи це був прапор України”, — повідомив речник Окружної прокуратури Варшава-Прага Лукаш Лапчинський.
Зі столичної до цієї прокуратури матеріали надійшли в понеділок.
Зазначається, що згідно з Кримінальним кодексом, той, “хто публічно зневажає, знищує, ушкоджує або усуває герб, штандарт, хоругву, знемено, прапор та інші державні символи, карається штрафом, обмеженням свободи або позбавленням свободи до року”. Слідчі також наголосили, що якщо це справді був злочин, такий прапор має бути виставлений публічно перед дипломатичним представництвом цієї країни або за розпорядженням польських органів влади.
Як повідомляв УНН, 14 листопада поліція Варшави розпочала розслідувати факт спалення прапора України та збирати докази у цій справі.